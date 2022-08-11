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    Elazığ'da korkutan olay: Düdüklü tencere patlamasında 1 yaralı

    Evinde yemek pişirmek için ocağa düdüklü tencereyi bırakan kadın, yemeğini kontrol etmek için mutfağa girince dehşeti yaşadı. Bomba gibi patlayan düdüklü tencere kadını yaraladı.
    • 11.08.2022 - 16:19
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    Elazığ'da korkutan olay: Düdüklü tencere patlamasında 1 yaralı

    Elazığ'ın Doğukent Mahallesi'ndeki mutfakta, korkutan olay yaşandı.

    Yemek yapmak içi düdüklü tencereyi ocağın üzerine koyan kadın, yemeğini bir müddet sonra kontrol etmeye gitti.

    Düdüklü tencere patladı

    Talihsiz kadının mutfağa gelmesinin ardından düdüklü tencere, içindeki basınç nedeni ile bomba gibi patladı.

    Patlamada kadın yaralanırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralı kadın tedavi altında

    Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

    Kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Elazığ da korkutan olay: Düdüklü tencere patlamasında 1 yaralı #1

    Elazığ da korkutan olay: Düdüklü tencere patlamasında 1 yaralı #2


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