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Elazığ'da korkutan olay: Düdüklü tencere patlamasında 1 yaralı

Elazığ'da korkutan olay: Düdüklü tencere patlamasında 1 yaralı

Evinde yemek pişirmek için ocağa düdüklü tencereyi bırakan kadın, yemeğini kontrol etmek için mutfağa girince dehşeti yaşadı. Bomba gibi patlayan düdüklü tencere kadını yaraladı.