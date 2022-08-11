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- Elazığ'da korkutan olay: Düdüklü tencere patlamasında 1 yaralı
Elazığ'da korkutan olay: Düdüklü tencere patlamasında 1 yaralı
Evinde yemek pişirmek için ocağa düdüklü tencereyi bırakan kadın, yemeğini kontrol etmek için mutfağa girince dehşeti yaşadı. Bomba gibi patlayan düdüklü tencere kadını yaraladı.
- 11.08.2022 - 16:19
Elazığ'ın Doğukent Mahallesi'ndeki mutfakta, korkutan olay yaşandı.
Yemek yapmak içi düdüklü tencereyi ocağın üzerine koyan kadın, yemeğini bir müddet sonra kontrol etmeye gitti.
Düdüklü tencere patladı
Talihsiz kadının mutfağa gelmesinin ardından düdüklü tencere, içindeki basınç nedeni ile bomba gibi patladı.
Patlamada kadın yaralanırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın tedavi altında
Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.