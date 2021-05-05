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    Elazığ'da korona hastasını taşıyan ambulans kaza yaptı

    Elazığ'da, koronavirüs hastası M.D.'nin taşındığı ambulansa, otomobil çarptı. Ambulans devrilirken yaralanan M.D., başka ambulansla hastaneye götürüldü.
    • DHA
    • 05.05.2021 - 17:24
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 17:39
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    Elazığ'da korona hastasını taşıyan ambulans kaza yaptı

    Elazığ kent merkezinde Resul Yaman yönetimindeki otomobil, koronavirüs hastası M.D.'yi taşıyan Emrullah Emre'nin kullandığı ambulansa çarptı.

    Kazada, tedavi için hastaneye götürülen M.D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

    Sağlık ekibi, M.D.'yi kendi ambulanslarıyla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Elazığ da korona hastasını taşıyan ambulans kaza yaptı #1

    Elazığ da korona hastasını taşıyan ambulans kaza yaptı #2

    Elazığ da korona hastasını taşıyan ambulans kaza yaptı #3

    Elazığ da korona hastasını taşıyan ambulans kaza yaptı #4

    Elazığ da korona hastasını taşıyan ambulans kaza yaptı #5

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