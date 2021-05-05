Elazığ'da korona hastasını taşıyan ambulans kaza yaptı

Elazığ'da korona hastasını taşıyan ambulans kaza yaptı

Elazığ'da, koronavirüs hastası M.D.'nin taşındığı ambulansa, otomobil çarptı. Ambulans devrilirken yaralanan M.D., başka ambulansla hastaneye götürüldü.

Elazığ kent merkezinde Resul Yaman yönetimindeki otomobil, koronavirüs hastası M.D.'yi taşıyan Emrullah Emre'nin kullandığı ambulansa çarptı.

Kazada, tedavi için hastaneye götürülen M.D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Sağlık ekibi, M.D.'yi kendi ambulanslarıyla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

















