Elazığ'da koronavirüs tedavisi gören çift, bir gün arayla öldü

Elazığ'da koronavirüs tedavisi gören çift, bir gün arayla öldü

Elazığ'da, koronavirüs tedavisi gören Hidayet Yücesoy (74) ile eşi Avni Yücesoy (79) bir gün arayla hayatlarını kaybetti.

Elazığ’da bir süre önce koronavirüse yakalanan ve yoğun bakıma alınan Yücesoy çiftinden Hidayet Yücesoy, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

DÜN EŞİ, BUGÜN DE KENDİSİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Hidayet Yücesoy, Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanırken, bugün de eşi Avni Yücesoy, tedavi gördüğü hastanede, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EŞİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Avni Yücesoy da Doğancık köyünde kılınan cenaze namazının ardından eşinin yanına defnedildi.