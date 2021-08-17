Euro
9.881
0.04%
Dolar
8.4303
-0.02%
Altın
484.11
0%
Borsa
1.462
0.44%
Bitcoin
381.998
-3.35%
EXEN Coin
25.80
-5.63%
24ºC
İstanbul
Açık 24 C

    Elazığ'da koronavirüs tedavisi gören çift, bir gün arayla öldü

    Elazığ'da, koronavirüs tedavisi gören Hidayet Yücesoy (74) ile eşi Avni Yücesoy (79) bir gün arayla hayatlarını kaybetti.
    • İHA
    • 17.08.2021 - 21:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elazığ'da koronavirüs tedavisi gören çift, bir gün arayla öldü

    Elazığ’da bir süre önce koronavirüse yakalanan ve yoğun bakıma alınan Yücesoy çiftinden Hidayet Yücesoy, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

    DÜN EŞİ, BUGÜN DE KENDİSİ YAŞAMINI YİTİRDİ

    Hidayet Yücesoy, Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanırken, bugün de eşi Avni Yücesoy, tedavi gördüğü hastanede, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    EŞİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

    Avni Yücesoy da Doğancık köyünde kılınan cenaze namazının ardından eşinin yanına defnedildi.

    Elazığ da koronavirüs tedavisi gören çift, bir gün arayla öldü #1

    Elazığ da koronavirüs tedavisi gören çift, bir gün arayla öldü #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir