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- Elazığ’da, köyde çıkan yangında 2 araç küle döndü
Elazığ’da, köyde çıkan yangında 2 araç küle döndü
Garaj içinde bulunan otomobilde başlayan yangın, boş bir ev ve başka bir araca daha sıçradı. Yangın sonucunda ev ve araçlar kullanılamaz hale geldi.
- İHA
- 14.06.2021 - 12:24
- Güncelleme : 14.06.2021 - 12:29
Elazığ’ın Alacakaya ilçesi Gürçubuk köyünde, garaj içinde bulunan bir arabada yangın çıktı.
Gece saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Alevlere teslim otomobilde, patlamalar meydana geldi.
Rüzgarın da etkisi ile alevler, çevrede bulunan başka bir araca ve boş bir eve sıçradı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ve köy halkının çabaları ile 1 saat süren çalışmaların ardından alevler söndürüldü.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
2 otomobil ve 1 ev kullanılamaz halde geldi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.