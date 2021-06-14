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Elazığ’da, köyde çıkan yangında 2 araç küle döndü

Elazığ’da, köyde çıkan yangında 2 araç küle döndü

Garaj içinde bulunan otomobilde başlayan yangın, boş bir ev ve başka bir araca daha sıçradı. Yangın sonucunda ev ve araçlar kullanılamaz hale geldi.