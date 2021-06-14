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    Elazığ’da, köyde çıkan yangında 2 araç küle döndü

    Garaj içinde bulunan otomobilde başlayan yangın, boş bir ev ve başka bir araca daha sıçradı. Yangın sonucunda ev ve araçlar kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 14.06.2021 - 12:24
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 12:29
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    Elazığ’da, köyde çıkan yangında 2 araç küle döndü

    Elazığ’ın Alacakaya ilçesi Gürçubuk köyünde, garaj içinde bulunan bir arabada yangın çıktı.

    Gece saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

    Alevlere teslim otomobilde, patlamalar meydana geldi.

    Rüzgarın da etkisi ile alevler, çevrede bulunan başka bir araca ve boş bir eve sıçradı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Ekiplerin ve köy halkının çabaları ile 1 saat süren çalışmaların ardından alevler söndürüldü.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    2 otomobil ve 1 ev kullanılamaz halde geldi.

    Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

    Elazığ’da, köyde çıkan yangında 2 araç küle döndü #1

    Elazığ’da, köyde çıkan yangında 2 araç küle döndü #2

    Elazığ’da, köyde çıkan yangında 2 araç küle döndü #3

    Elazığ’da, köyde çıkan yangında 2 araç küle döndü #4

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