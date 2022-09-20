Elazığ'da köyden çıkmadan trafik cezası yemişti, sebebi anlaşıldı

Köyden çıkmadan, Erzincan’dan bin 823 lira ve İstanbul Avrasya Tünelinden 3 ceza kesildiğini gören İsmail Özel suç duyurusunda haklı çıktı.

Elazığ’ın merkeze bağlı Muratçık köyünde yaşayan 53 yaşındaki İsmail Özel, traktörüne gelen trafik cezalarını görünce inanamadı.

Özel'e E-devlet üzerinden gelen tebligata göre, traktörüyle köy sınırlarının dışına çıkmamasına rağmen Erzincan’dan bin 823 lira ve İstanbul Avrasya Tünelinden 3 ceza kesildiğini gördü.

"Traktörle İstanbul'a gidemem"

Özel, soluğu adliye binasında alarak suç duyurusunda bulundu.

Şahsına ait 23 AB 507 plakalı traktörüyle köy sınırlarının dışına çıkmadığını ifade eden İsmail Özel, bir hafta içerisinde traktör ile İstanbul’a gitmesinin imkansız olduğunu ve cezalar karşısında şaşırdığını söyledi.

Birebir aynı olan plakalara yanlış ceza

Harekete geçen ekipler, cezanın kesildiği plakanın geçişi ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde geçişin, yabancı uyruklu bir binek otomobilden yapıldığı belirlendi.

Özel’e ait olan aracın HGS etiketi ve plakasıyla ilişiğinin kesilerek tahsilatın yapılmaması yönünde başvuru yapılan aynı günde işlem başlatıldığı ve plaka sahibine bilgi verildiği kaydedildi.

İHA'nın haberine göre, cezanın, yabancı uyruklu plaka ile Özel’in traktörünün plakasının bire bir aynı olması nedeni ile kesildiği öğrenildi.