Petrol
113.22
2.09%
Euro
15.77
0.40%
Dolar
14.94
0.54%
Altın
905.21
0.95%
Borsa
2459
-0.31%
Bitcoin
545.872
-0.09%
BTXN Coin
15.29
-3.10%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    Elazığ’da koyun otlatma kavgası cinayetle bitti

    Arazisine giren sürüye müdahale eden muhtar Fahrettin Yıldırım, çoban tarafından tabancayla öldürüldü. Olay sırasında 2 kişi daha kurşunların hedefi oldu.
    • 07.05.2022 - 16:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elazığ’da koyun otlatma kavgası cinayetle bitti

    Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Çanakçı köyünde muhtar olan Fahrettin Yıldırım, arazisine giren koyun sürüsüne müdahale ederek çobanla tartışma yaşadı.

    Tartışmanın alevlenmesiyle çoban Yıldırım'a silahla karşılık verdi.

    1 ölü, 2 yaralı

    Kanlar içerisinde yere yığılan Yıldırım'ın yardımına koşan Ekrem İnce (30) ve akrabası Mehmet Barış Yıldırım (40) da vuruldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıldırım, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tunceli'den kalkan askeri helikopterle, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    6 gözaltı

    DHA'nın haberine göre jandarma 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde 2 tabanca ve 2 ruhsatlı tüfek ele geçirildi. Ekrem İnce ve Mehmet Barış Yıldırım'ın hastanedeki tedavileri devam ederken, jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

    Elazığ’da koyun otlatma kavgası cinayetle bitti #1

    Elazığ’da koyun otlatma kavgası cinayetle bitti #2


    İlginizi Çekebilir

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!
    Bitbot

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!

    Ankara’da ekmek 3 lira oldu
    Ekonomi

    Ankara’da ekmek 3 lira oldu

    Mbaye Diagne, sahalara geri döndü
    Futbol

    Mbaye Diagne, sahalara geri döndü

    Görüş Bildir