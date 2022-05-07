Elazığ’da koyun otlatma kavgası cinayetle bitti

Arazisine giren sürüye müdahale eden muhtar Fahrettin Yıldırım, çoban tarafından tabancayla öldürüldü. Olay sırasında 2 kişi daha kurşunların hedefi oldu.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Çanakçı köyünde muhtar olan Fahrettin Yıldırım, arazisine giren koyun sürüsüne müdahale ederek çobanla tartışma yaşadı.

Tartışmanın alevlenmesiyle çoban Yıldırım'a silahla karşılık verdi.

1 ölü, 2 yaralı

Kanlar içerisinde yere yığılan Yıldırım'ın yardımına koşan Ekrem İnce (30) ve akrabası Mehmet Barış Yıldırım (40) da vuruldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıldırım, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tunceli'den kalkan askeri helikopterle, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

6 gözaltı

DHA'nın haberine göre jandarma 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde 2 tabanca ve 2 ruhsatlı tüfek ele geçirildi. Ekrem İnce ve Mehmet Barış Yıldırım'ın hastanedeki tedavileri devam ederken, jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.