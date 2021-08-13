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    Elazığ'da kuyumcuda soygun girişimi

    'Polisim' yalanıyla girdiği dükkanda soygun yapan silahlı hırsız, kaçmaya çalışırken devriye görevindeki gerçek polislere yakalandı.
    • İHA
    • 13.08.2021 - 12:43
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 14:08
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    Elazığ'da kuyumcuda soygun girişimi

    Elazığ'ın Gazi Caddesi üzerindeki bir kuyumcu dükkanına giren A.G., çalışana kendini polis olarak tanıtıp, operasyonda olduğunu söyledi.

    Kendisinden kimlik istenmesi üzerine panikleyerek çantasından silahı çıkaran A.G., dükkan sahibinin elindeki cep telefonunu çalarak Kapalıçarşı istikametine doğru kaçmaya başladı.

    DEVRİYE EKİBİNE YAKALANDI

    Zanlı, o sırada devriye görevinde bulunan Elazığ polisi tarafından yakalandı. A.G.'nin 3 suç kaydının bulunduğu, yanındaki silahta susturucu takılı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

    Elazığ da kuyumcuda soygun girişimi #1

    SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA

    Yaşanan o anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    Elazığ’da kuyumcuda soygun girişimi

    Elazığ da kuyumcuda soygun girişimi #2

    Elazığ da kuyumcuda soygun girişimi #3

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