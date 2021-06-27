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    Elazığ'da kuyuya düşen yavru kedi kurtarıldı

    15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çabaları sayesinde çıkarıldı.
    • İHA
    • 27.06.2021 - 18:04
    • Güncelleme : 27.06.2021 - 18:21
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    Elazığ'da kuyuya düşen yavru kedi kurtarıldı

    Elazığ’ın Kızılay Mahallesi'nde bir bahçede bulunan kuyuya kedi düştü.

    Yavru kedinin kuyuya düştüğünü gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

    KIYAFETİNİN İÇİNDE ÇIKARDI

    Olay yerine giden ekipler, kediyi kurtarmak için harekete geçti.

    Merdivenle 15 metre derinliğindeki kuyuya inen itfaiye eri, kediyi kıyafetinin içerisine koyarak yukarı çıkardı.

    Kurtarılan kedi, doğaya salındı.

    Elazığ'da kuyuya düşen yavru kedi kurtarıldı VİDEO

    Elazığ da kuyuya düşen yavru kedi kurtarıldı #1

    Elazığ da kuyuya düşen yavru kedi kurtarıldı #2

    Elazığ da kuyuya düşen yavru kedi kurtarıldı #3

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