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    Elazığ'da maden ocağındaki kazada ölen kuzenlerin son görüntüleri

    Bir maden ocağında yaşanan asansör kazasında hayatını kaybeden 2 kuzenin maden ocağında çekilmiş beraber türkü söylerken görüntüleri ortaya çıktı.
    • İHA
    • 20.02.2021 - 10:55
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    Elazığ'da maden ocağındaki kazada ölen kuzenlerin son görüntüleri

    Dün Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Kayaönü köyü sınırlarında bulunan özel bir maden ocağı sahasında gece vardiyasında çalışan teyze çocukları Salih Yıldırım (29) ile Adem Yıldız (30), asansör olarak kullanılan vinç kafesinin üzerinde aşağı indiği sırada arıza meydana geldi.

    Asansör vincin dengesini sağlayan demir parçanın kopmasıyla 2 işçi, inmeye çalıştıkları yaklaşık 70 metrelik kuyuya 20-25 metre kala düştü.

    İş arkadaşlarının fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

    ÇOCUKLARI BABASIZ KALDI

    Ağır yaralanan 2 işçi, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Yıldırım'ın evli ve 6 aylık bebeği, Yıldız'ın da evli ve 3 yaşında çocuğu olduğu öğrenildi.

    Elazığ'da maden ocağındaki kazada hayatını kaybeden kuzenlerin son görüntüleri İZLE

    SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

    2 kuzenin maden ocağında çalışırken beraber türkü söyledikleri son görüntüler de ortaya çıktı.

    Öte yandan Fırat Üniversitesi Hastanesi morgunda otopsi işlemi tamamlanan kuzenlerden Salih Yıldırım'ın cenazesi Asri Mezarlığı'na, Adem Yıldız'ın cenazesi ise Kovancılar ilçesinin Okçular köyüne defnedildi.

    Elazığ da maden ocağındaki kazada ölen kuzenlerin son görüntüleri #1

    Elazığ da maden ocağındaki kazada ölen kuzenlerin son görüntüleri #2

    Elazığ da maden ocağındaki kazada ölen kuzenlerin son görüntüleri #3

    Elazığ da maden ocağındaki kazada ölen kuzenlerin son görüntüleri #4

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