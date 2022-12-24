Elazığ’da markette 100 bin TL’lik soygun yapan şüpheli tutuklandı

Elazığ’da markette 100 bin TL’lik soygun yapan şüpheli tutuklandı

Yüzünü boyunlukla kapattıktan sonra girdiği marketten 100 bin TL değerinde hırsızlık yapan A.O. isimli şüpheli, tutuklandı.

Elazığ’da, Kültür Mahallesi'nde bulunan ve Mehmet Aktı’ya ait olan bir markette yüzünü boyunlukla kapatan şüpheli, küçük pencereyi kırarak girdi.

İçeri giren şüpheli şahıs, 100 bin TL’lik hırsızlık yaptı.

Sigara, cep telefonu ve bir miktar nakit parayı mont ve yanında getirdiği poşetin içine koyan şahıs, bölgeden ayrıldı.

Mehmet Aktı, iş yerine geldiğinde soyulduğunu fark etti, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Tutuklandı

Çalışmalarda hırsızlığı gerçekleştirenin, A.O. olduğu belirlendi. DHA’nın haberine göre; gözaltına alınan A.O., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Elazığ’da markette 100 bin TL’lik soygun yapan şüpheli tutuklandı VİDEO

