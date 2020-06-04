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    Elazığ'da maske uyarısı yapan minibüsçü, bıçaklandı

    Minibüse binen 2 kişiyi uyaran şoför, çıkan tartışmada bıçaklanarak yaralanırken, şüpheliler gözaltına alındı.
    • İHA
    • 04.06.2020 - 16:54
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    Elazığ'da maske uyarısı yapan minibüsçü, bıçaklandı

    Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Elazığ'da, bir minibüse binen iki yolcu, şoför tarafından maske takmaları konusunda uyarıldı.

    Uyarının ardından şoför ile 2 şahıs arasında tartışma çıktı.

    ŞOFÖR BIÇAKLANDI

    Tartışmanın büyüdüğü olay sonrasında şahıslardan biri minibüs şoförü A.T'yi bıçakla yaraladı. Minibüsteki diğer yolcuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Elazığ'da maske uyarısı yapan minibüsçü bıçaklandı

    2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri 2 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Yaralanan şoför ise ambulansla Fethi Sekin Hastanesi'ne kaldırıldı.

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