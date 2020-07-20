Elazığ'da Murat Nehri'nden erkek cesedi çıktı

Gülüşkür köyündeki Murat Nehri'nde hareketsiz duran kişiyi gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, nehirdeki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Murat Nehri'nde vatandaşlar hareketsiz bir kişi gördü.

Gülüşkür köyü mevkisinde nehirde hareketsiz bir kişi olduğunu görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETMİŞ HALDE BULUNDU

Olay yerine sevk edilen ekiplerce yapılan incelemede nehirdeki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Sudan çıkarılan ve bir erkeğe ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Kovancılar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.