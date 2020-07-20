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    Elazığ'da Murat Nehri'nden erkek cesedi çıktı

    Gülüşkür köyündeki Murat Nehri'nde hareketsiz duran kişiyi gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, nehirdeki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
    • AA
    • 20.07.2020 - 15:55
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    Elazığ'da Murat Nehri'nden erkek cesedi çıktı

    Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Murat Nehri'nde vatandaşlar hareketsiz bir kişi gördü.

    Gülüşkür köyü mevkisinde nehirde hareketsiz bir kişi olduğunu görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    HAYATINI KAYBETMİŞ HALDE BULUNDU

    Olay yerine sevk edilen ekiplerce yapılan incelemede nehirdeki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

    OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

    Sudan çıkarılan ve bir erkeğe ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Kovancılar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

    Elazığ'da Murat Nehri'nden erkek cesedi çıktı #1

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