Dolar
6.9707
0.2588%
Euro
8.2256
0.4113%
Altın
1993.62
0.8498%
Borsa
1067.66
-5.2568%
G. Altın
445.954
0.9509%
Bitcoin
77861.29
-1.7594%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Elazığ’da müşterilerin gözü önünde cinayet işledi

    Husumetlisini, çalıştığı dondurmacı dükkanına giderek müşterilerin gözü önünde silahla öldüren şahıs, kayıplara karıştı.
    • İHA
    • 04.08.2020 - 17:48
    • Güncelleme : 04.08.2020 - 17:48
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Elazığ’da müşterilerin gözü önünde cinayet işledi

    Elazığ'ın Olgunlar Mahallesi'ne bağlı Sultan Fatih Caddesi'nde, aralarında husumet bulunan Emrah Doğandemir'in çalıştığı dondurma dükkanına gelen bir şahıs, dükkandaki müşterilere rağmen belinden çıkardığı silahla Doğandemir'e ateş edip, kaçtı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Doğandemir, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yaralı adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

    SALDIRGAN ARANIYOR

    Polis ekipleri ise kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Elazığ’da müşterilerin gözü önünde cinayet işledi #1

    Elazığ’da müşterilerin gözü önünde cinayet işledi #2

    Elazığ’da müşterilerin gözü önünde cinayet işledi #3

    Elazığ’da müşterilerin gözü önünde cinayet işledi #4

    Görüş Bildir