Elazığ’da müşterilerin gözü önünde cinayet işledi

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Husumetlisini, çalıştığı dondurmacı dükkanına giderek müşterilerin gözü önünde silahla öldüren şahıs, kayıplara karıştı.

Elazığ'ın Olgunlar Mahallesi'ne bağlı Sultan Fatih Caddesi'nde, aralarında husumet bulunan Emrah Doğandemir'in çalıştığı dondurma dükkanına gelen bir şahıs, dükkandaki müşterilere rağmen belinden çıkardığı silahla Doğandemir'e ateş edip, kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Doğandemir, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Polis ekipleri ise kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.