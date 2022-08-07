Kapı dilinin içeri kaçmasıyla 2 gün boyunca odada mahsur kalan vatandaşın sesini komşusu duydu. Komşusuna "Susadım ölüyorum" diyen adam itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Elazığ'da yaşayan 79 yaşındaki H.A.A evinde kapı dilinin içeri kaçmasından dolayı odada mahsur kaldı.

2 gün boyunca kimseye sesini duyuramayan yaşlı adam, kapıyı açmak için uğraşsa da başarılı olamadı.

Mahsur kalan adamın sesini duyan komşusu Zülfü Keleş, H:A.A.'ya seslendi.

"Susadım ölüyorum"

Kendini tam ifade edemeyen şahıs, ‘Susadım ölüyorum’ dedi ve komşuları harekete geçti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracının merdiveniyle balkondan içeri giren itfaiye ekipleri kilitli kapıyı açtı.

Sağlık durumu iyi olan yaşlı adam, ekiplere teşekkür etti.

Elazığ'da odada günlerce mahsur kalan adamı komşusu kurtardı VİDEO

"Su ve ekmek verdim"

İHA'nın aktarımına göre; Olayı anlatan komşusu Zülfü Keleş, “Baktım kaç gündür tak tak diye ses geliyor. Ben de dışarı çıktım bağırdım. Susadım ölüyorum dedi. Su ve ekmek verdim. Ondan sonra çilingire gittim. O da itfaiye çağrılması gerekiyor dedi. Aradım ve ekipler geldi” dedi.