Petrol
94.66
0.57%
Euro
18.2413
-0.72%
Dolar
17.9122
0.02%
Altın
1.022
-0.85%
Borsa
275
0.00%
Bitcoin
413.470
-0.36%
BTXN Coin
8.12
-0.61%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Elazığ'da odada günlerce mahsur kalan adamı komşusu kurtardı

    Kapı dilinin içeri kaçmasıyla 2 gün boyunca odada mahsur kalan vatandaşın sesini komşusu duydu. Komşusuna "Susadım ölüyorum" diyen adam itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
    • 07.08.2022 - 14:18
    • Güncelleme : 07.08.2022 - 14:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elazığ'da odada günlerce mahsur kalan adamı komşusu kurtardı

    Elazığ'da yaşayan 79 yaşındaki H.A.A evinde kapı dilinin içeri kaçmasından dolayı odada mahsur kaldı.

    2 gün boyunca kimseye sesini duyuramayan yaşlı adam, kapıyı açmak için uğraşsa da başarılı olamadı.

    Mahsur kalan adamın sesini duyan komşusu Zülfü Keleş, H:A.A.'ya seslendi.

    "Susadım ölüyorum"

    Kendini tam ifade edemeyen şahıs, ‘Susadım ölüyorum’ dedi ve komşuları harekete geçti.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracının merdiveniyle balkondan içeri giren itfaiye ekipleri kilitli kapıyı açtı.

    Sağlık durumu iyi olan yaşlı adam, ekiplere teşekkür etti.

    Elazığ'da odada günlerce mahsur kalan adamı komşusu kurtardı VİDEO

    Elazığ da odada günlerce mahsur kalan adamı komşusu kurtardı #1

    "Su ve ekmek verdim"

    İHA'nın aktarımına göre; Olayı anlatan komşusu Zülfü Keleş, “Baktım kaç gündür tak tak diye ses geliyor. Ben de dışarı çıktım bağırdım. Susadım ölüyorum dedi. Su ve ekmek verdim. Ondan sonra çilingire gittim. O da itfaiye çağrılması gerekiyor dedi. Aradım ve ekipler geldi” dedi.

    Elazığ da odada günlerce mahsur kalan adamı komşusu kurtardı #2

    Elazığ da odada günlerce mahsur kalan adamı komşusu kurtardı #3

    Elazığ da odada günlerce mahsur kalan adamı komşusu kurtardı #4

    Elazığ da odada günlerce mahsur kalan adamı komşusu kurtardı #5


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    6 Ağustos Cumartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
    Futbol

    6 Ağustos Cumartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Adıyaman’da 4 çocuk iki ambulansı yaktı
    3. Sayfa

    Adıyaman’da 4 çocuk iki ambulansı yaktı

    Görüş Bildir