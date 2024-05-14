Elazığ'da öğretmen, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından bıçaklandı

DHA
Elazığ'ın Akpınar Mahallesi'nde Limak Ortaokulu’nda meydana gelen olayda 8’inci sınıf öğrencisi A.B., mazeret sınavında öğretmeni A.K. tarafından kopya çekerken yakalandı.
Sınav kağıdı elinden alınan A.B., sınıfı terk ederek okul koridorunda beklemeye başladı. Sınav bitiminde A.K., öğretmenler odasına doğru giderken koridorda A. B. tarafından bıçaklandı.
Öğretmenin sağlık durumu iyi
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.K., ilk müdahalesinin ardından tarafından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
A. K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi, A.B. ise gözaltına alındı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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