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Elazığ'da öğretmen, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından bıçaklandı

Elazığ'da öğretmen, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından bıçaklandı 8’inci sınıf öğrencisi A.B. sınavda kendisini kopya çekerken yakalayan öğretmeni A.K.’yi koridorda bacağından bıçakla yaraladı. A.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, A.B. gözaltına alındı.