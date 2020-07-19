Dolar
6.8562
0%
Euro
7.8389
0.3726%
Altın
1810.28
0.7199%
Borsa
118786.09
-0.018%
G. Altın
399.117
0.7037%
Bitcoin
63305.11
0.7522%
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Elazığ'da ormanlık alanda yangın

    Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, 60 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
    • AA
    • 19.07.2020 - 13:30
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Elazığ'da ormanlık alanda yangın

    Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Tekevler bölgesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı.

    60 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünce çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi.  Yangın, zorlu arazi şartlarında ekiplerin çalışması sonucunda kontrol altına alındı.

    Yangın sonrası, yaklaşık 60 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

    Elazığ'da ormanlık alanda yangın ViDEO

    Elazığ'da ormanlık alanda yangın #1

    Elazığ'da ormanlık alanda yangın #2

    Elazığ'da ormanlık alanda yangın #3

    Elazığ'da ormanlık alanda yangın #4

    Görüş Bildir