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Elazığ'da ormanlık alanda yangın
Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, 60 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
- AA
- 19.07.2020 - 13:30
Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Tekevler bölgesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı.
60 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünce çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Yangın, zorlu arazi şartlarında ekiplerin çalışması sonucunda kontrol altına alındı.
Yangın sonrası, yaklaşık 60 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Elazığ'da ormanlık alanda yangın ViDEO