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- Elazığ'da otobüs şoförü, fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi
Elazığ'da otobüs şoförü, fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi
Belediye otobüsü şoförü Murat Şap, bir kadın yolcunun fenalaşması üzerine otobüsün güzergahını değiştirdi. Hastaneye yetiştirilen kadın, tedaviye alındı.
- DHA
- 23.11.2021 - 16:50
- Güncelleme : 23.11.2021 - 16:53
Elazığ’da, Güney Çevreyolu Hattı'nda sefer yapan belediye otobüsünde seyahat eden kadın yolcu, saat 11.00 sıralarında fenalaştı.
Durumu fark eden yolcular, kadına yardımcı olmaya çalıştı.
KAMERAYA YANSIDI
Otobüs şoförü Murat Şap, otobüsün güzergahını değiştirip fenalaşan yolcusunu, Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne yetiştirdi. Yaşanan anlar, otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Elazığ'da otobüs şoförü, fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi VİDEO
TEDAVİYE ALINDI
Sağlıkçılar tarafından tekerlekli sandalyeye alınan hasta, acil servise götürülerek tedaviye alındı. Hastanın durumunun iyi olduğu belirtildi.