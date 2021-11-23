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    Elazığ'da otobüs şoförü, fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi

    Belediye otobüsü şoförü Murat Şap, bir kadın yolcunun fenalaşması üzerine otobüsün güzergahını değiştirdi. Hastaneye yetiştirilen kadın, tedaviye alındı.
    • DHA
    • 23.11.2021 - 16:50
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 16:53
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    Elazığ'da otobüs şoförü, fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi

    Elazığ’da, Güney Çevreyolu Hattı'nda sefer yapan belediye otobüsünde seyahat eden kadın yolcu, saat 11.00 sıralarında fenalaştı.

    Durumu fark eden yolcular, kadına yardımcı olmaya çalıştı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Otobüs şoförü Murat Şap, otobüsün güzergahını değiştirip fenalaşan yolcusunu, Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne yetiştirdi. Yaşanan anlar, otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Elazığ'da otobüs şoförü, fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi VİDEO

    TEDAVİYE ALINDI

    Sağlıkçılar tarafından tekerlekli sandalyeye alınan hasta, acil servise götürülerek tedaviye alındı. Hastanın durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Elazığ da otobüs şoförü, fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi #1

    Elazığ da otobüs şoförü, fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi #2

    Elazığ da otobüs şoförü, fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi #3

    Elazığ da otobüs şoförü, fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi #4

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