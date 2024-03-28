Elazığ'da otomobil bagajında 3 kaçak göçmen bulundu Elazığ'da polisin durdurduğu otomobilin bagajında 3 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

DHA

Güvenlik güçlerinin kaçak göçmen ticaretine yönelik önleyici çalışmaları devam ediyor.

Emniyet birimleri, bu çalışmalar sırasında ilginç vakalarla karşılaşıyor.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden Elazığ’a gelen araçlara yönelik yapılan rutin kontrollerde M.K.’nin kullandığı otomobili durdurdu.

Bagajdan 3 kaçak göçmen çıktı

Otomobilde yapılan aramada bagaj bölümünde Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Sürücü tutuklandı

Gözaltına alınan M.K. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)