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    Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

    Otomobil ile su damacanaları yüklü hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazada 12 yaşındaki kız çocuğu; annesi, dedesi ve anneannesini kaybetti.
    • AA
    • 05.01.2021 - 07:59
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 09:09
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    Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

    Mehmet Kaya (65) idaresindeki 23 K 5497 plakalı otomobil, Elazığ Necmettin Erbakan Bulvarı'nda, Ali Yiğit (33) yönetimindeki su damacanaları yüklü 23 HT 937 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

    Kazada sürücü Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti, her iki araçtaki 5 kişi yaralandı. Hafif ticari araçtaki su damacanaları yola savruldu.

    3 KİŞİ DE HASTANEDE CAN VERDİ

    İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan otomobilde bulunan Makbule Kaya (68) ve Sevgi Sesveren (32) ile hafif ticari araçtaki Hüseyin Yiğit (24) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Yaralılar Sude Sesveren (12) ile sürücü Yiğit'in hastanedeki tedavileri sürüyor.

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    MİNİK SUDE’NİN AİLESİ YOK OLDU

    Bu arada kazada hayatını kaybedenlerin Sude Sesveren'in annesi, dedesi ve anneannesi olduğu öğrenildi.

    Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle ulaşıma yeniden açıldı.

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