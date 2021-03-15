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Elazığ'da otomobil motosiklete çarptı
Elazığ’da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı.
- İHA
- 15.03.2021 - 01:26
Elazığ merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi Şelale Sokakta meydana gelen olayda, 23 HH 170 plakalı otomobil ile B. T. yönetimindeki 23 HF 994 plakalı motosiklet çarpıştı.
1 KİŞİ YARALANDI
Kazada, motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.