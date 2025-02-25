Elazığ'da otomobile çarpan hafif ticari aracın sürücüsü kaçtı

İHA

Elazığ merkez Yunus Emre Bulvarı'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, park halindeki otomobile çarptı.

Kaza sonrasında çarpan sürücü, aracıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

Sesle birlikte uyanan otomobil sürücüsü durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada hafif ticari aracın başka bir sokak üzerinde park halinde olduğu tespit edildi.

YAŞANANLAR KAMERADA

Sürücüsüne ulaşılamayan aracın ekipler tarafından yediemin otoparkına çekildiği öğrenildi.

Hafif ticari aracın çarpma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.