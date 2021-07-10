Hafif ticari araç ile çarpışan otomobil bariyerlere saplanırken, 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Elazığ-Diyarbakır yolunda Ö.T. idaresindeki 01 AHC 744 plakalı otomobil ile N.Ç. yönetimindeki 06 AAP 474 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil, bariyerlere saplanarak durabildi.

Kazada 5 kişi yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

Elazığ'da otomobilin bariyerlere saplandığı kazada 5 kişi yaralandı VİDEO

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