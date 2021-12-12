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Elazığ'da otomobilin karşı şeride uçtuğu kaza kamerada

Elazığ'da otomobilin karşı şeride uçtuğu kaza kamerada

Bir otomobil sürücüsü hatalı sollama yaparak seyir halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil karşı şeride uçtu. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.