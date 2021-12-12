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- Elazığ'da otomobilin karşı şeride uçtuğu kaza kamerada
Elazığ'da otomobilin karşı şeride uçtuğu kaza kamerada
Bir otomobil sürücüsü hatalı sollama yaparak seyir halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil karşı şeride uçtu. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 12.12.2021 - 17:57
- Güncelleme : 12.12.2021 - 18:13
Geçtiğimiz gün Elazığ'daki Cumhuriyet Mahallesi Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi’nde bir otomobil hatalı sollama yaparak seyir halindeki otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisi ile otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşı şeridine uçtu.
BÜYÜK FACİA ÖNLENDİ
Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, karşı şeritten otomobilin gelmemesi ise büyük bir faciayı önledi.
Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
KAZA KAMERADA
Kaza anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Elazığ'da otomobilin karşı şeride uçtuğu kaza VİDEO