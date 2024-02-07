Elazığ merkez Nail Bey Mahallesi'nde M.Y. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp hamile olan S.N.B. ile K.Ç. isimli yayaları önüne alarak duvara çarptı.
Kazada 2 kadın yaralanırken park halindeki 2 araç da zarar gördü.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaşananlar kamerada
Kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Görüntülerde M.Y.’nin kullandığı otomobil önüne aldığı S.N.B. ve K.Ç.'ye vurup önüne alarak duvara çarptığı, kazanın ardından da çevrede bulunan vatandaşların yardım için bölgeye koştuğu görünüyor.
Kazayla ilgili inceleme başlatılan inceleme sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış