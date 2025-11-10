Elazığ’da pancar alım kavgası: 1’i silahla, 2’si bıçakla yaralandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Elazığ'da Yurtbaşı Beldesi’ndeki Şeker Fabrikasında pancar sırası bekleyen H.P. ile H.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.P., kardeşi Ö.P. ile birlikte yeniden fabrikanın önüne geldi.

Kardeşlerden biri yanında getirdiği silahla H.K.’yı yaralarken, bu sırada H.P. ve Ö.P. de kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.