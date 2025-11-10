Abone ol: Google News

Elazığ’da pancar alım kavgası: 1’i silahla, 2’si bıçakla yaralandı

Elazığ’da pancar alımı sırasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi silahla, 2 kişi de bıçakla yaralandı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 10.11.2025 22:56
  • Elazığ'da Şeker Fabrikası önünde pancar alımı sırasında çıkan tartışmada 1 kişi silahla, 2 kişi bıçakla yaralandı.
  • Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve jandarma olay yerinde inceleme başlattı.
  • Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Elazığ'da Yurtbaşı Beldesi’ndeki Şeker Fabrikasında pancar sırası bekleyen H.P. ile H.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.P., kardeşi Ö.P. ile birlikte yeniden fabrikanın önüne geldi.

Kardeşlerden biri yanında getirdiği silahla H.K.’yı yaralarken, bu sırada H.P. ve Ö.P. de kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3. Sayfa Haberleri