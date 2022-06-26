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- Elazığ’da park halindeki araca çarptı: 1 yaralı
Elazığ’da park halindeki araca çarptı: 1 yaralı
Elazığ'da bir araç park halindeki başka bir araca çarptı. Olayda bir kişi yaralandı.
- 26.06.2022 - 01:53
Elazığ'da merkeze bağlı Malatya Caddesinde sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, park halindeki hafif ticari araca çarptı.
1 yaralı
Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevke edildi.
Tedavi altına alındı
İHA'nın haberine göre yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.