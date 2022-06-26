Haberler

3. Sayfa Haberleri

Elazığ’da park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

Elazığ’da park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

Elazığ'da bir araç park halindeki başka bir araca çarptı. Olayda bir kişi yaralandı.