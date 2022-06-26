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    Elazığ’da park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

    Elazığ'da bir araç park halindeki başka bir araca çarptı. Olayda bir kişi yaralandı.
    • 26.06.2022 - 01:53
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    Elazığ’da park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

    Elazığ'da merkeze bağlı Malatya Caddesinde sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, park halindeki hafif ticari araca çarptı.

    1 yaralı

    Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevke edildi.

    Elazığ’da park halindeki araca çarptı: 1 yaralı #1

    Tedavi altına alındı

    İHA'nın haberine göre yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

    Elazığ’da park halindeki araca çarptı: 1 yaralı #2


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