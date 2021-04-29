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Elazığ’da park halindeki araçlar alev alev yandı

Elazığ’da park halindeki araçlar alev alev yandı

Park halinde duran 3 araç, bir anda bilinmeyen bir sebeple yanmaya başaltı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kundaklama ihtimali üzerinde durarak soruşturma başlattı.