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    Elazığ’da park halindeki araçlar alev alev yandı

    Park halinde duran 3 araç, bir anda bilinmeyen bir sebeple yanmaya başaltı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kundaklama ihtimali üzerinde durarak soruşturma başlattı.
    • İHA
    • 29.04.2021 - 17:57
    • Güncelleme : 29.04.2021 - 18:06
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    Elazığ’da park halindeki araçlar alev alev yandı

    Elazığ’ın merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesi Sefalı Sokak üzerinde park hallinde bulunan 3 otomobil, bir anda alev aldı.

    Bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede araçları sardı. Dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesi ile çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Araçlarda maddi hasar meydana geldi.

    Kundaklama ihtimali üzerinde duran polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Elazığ’da park halindeki araçlar alev alev yandı #1

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