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- Elazığ’da park halindeki araçlar alev alev yandı
Elazığ’da park halindeki araçlar alev alev yandı
Park halinde duran 3 araç, bir anda bilinmeyen bir sebeple yanmaya başaltı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kundaklama ihtimali üzerinde durarak soruşturma başlattı.
- İHA
- 29.04.2021 - 17:57
- Güncelleme : 29.04.2021 - 18:06
Elazığ’ın merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesi Sefalı Sokak üzerinde park hallinde bulunan 3 otomobil, bir anda alev aldı.
Bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede araçları sardı. Dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesi ile çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kundaklama ihtimali üzerinde duran polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.