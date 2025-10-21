Elazığ'da pişkin hırsız kameraya yakalandı: Telefoncudan seçerek malzeme çaldı

- Elazığ'da kimliği belirsiz bir şahıs, bir telefoncunun camını kırarak içeri girdi ve seçerek birçok elektronik eşya çaldı.
- Hırsız, rahat tavırlarıyla dikkat çekerken; telefon, tablet ve saat gibi değerli cihazları alarak kayıplara karıştı.
- Olay sonrası iş yeri sahibi durumu polise bildirdi ve şahsın yakalanması için çalışmalar başladı.
Kimliği belirsiz bir şahıs, bir telefoncu dükkanının camını kırarak içeri girdi.
İçeri girdikten sonra başındaki kapüşonunu çıkartan ve kameralara aldırış etmeyen pişkin hırsızın rahatlığı dikkat çekti.
SEÇEREK ÇALDI
Uzun süre dükkanda kalan hırsız adeta seçerek malzeme çaldı.
Hırsız; 5 adet sıfır telefon, 1 adet tablet, 4 adet akıllı saat, 3 adet kablosuz kulaklık, çeşitli markalarda şarj cihazları ve yaklaşık 60 bin TL'yi çalarak kayıplara karıştı.
KIRIKLARI GÖRÜNCE POLİSE HABER VERDİ
Sabah iş yerine geldiğini camının kırık olduğunu ve cihazların çalındığını gören iş yeri sahibi, durumu hemen polise bildirdi.
O ANLAR KAMERADA
Olay yerinde ve güvenlik kameraları görüntülerinde inceleme yapan ekipler, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.