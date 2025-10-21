Elazığ'da pişkin hırsız kameraya yakalandı: Telefoncudan seçerek malzeme çaldı Kentte bir telefoncunun camını kırarak içeri giren şahıs, uzun süre seçerek telefon ve tablet olmak üzere birçok elektronik malzeme çalarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.