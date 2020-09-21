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- Elazığ'da polis denetimi sırasında iş yeri sahibinin telefonunu çaldı
Elazığ'da polis denetimi sırasında iş yeri sahibinin telefonunu çaldı
İnternet kafeye denetime gelen polis ekiplerine aldırmadan iş yeri sahibinin telefonunu çalan hırsız, gözaltına alındı.
- DHA
- 21.09.2020 - 16:16
- Güncelleme : 21.09.2020 - 16:16
Elazığ'ın İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan internet kafeye gelen K.Ş., denetim için gelen polislerle ilgilenen işletme sahibinin dalgınlığından faydalanarak, masanın üzerinde bulunan cep telefonunu çalıp, kayıplara karıştı.
Bir süre sonra telefonunu bulamayan işletme sahibi Murat Gürocak, güvenlik kameralarına bakınca çalındığını gördü.
YAKALANDI
Görocak, durumu polise bildirirken şüpheli K.Ş. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edilirken, çalınan telefonun bulunması için çalışma sürüyor.