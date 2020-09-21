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    Elazığ'da polis denetimi sırasında iş yeri sahibinin telefonunu çaldı

    İnternet kafeye denetime gelen polis ekiplerine aldırmadan iş yeri sahibinin telefonunu çalan hırsız, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 21.09.2020 - 16:16
    • Güncelleme : 21.09.2020 - 16:16
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    Elazığ'da polis denetimi sırasında iş yeri sahibinin telefonunu çaldı

    Elazığ'ın İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan internet kafeye gelen K.Ş., denetim için gelen polislerle ilgilenen işletme sahibinin dalgınlığından faydalanarak, masanın üzerinde bulunan cep telefonunu çalıp, kayıplara karıştı.

    Bir süre sonra telefonunu bulamayan işletme sahibi Murat Gürocak, güvenlik kameralarına bakınca çalındığını gördü.

    YAKALANDI

    Görocak, durumu polise bildirirken şüpheli K.Ş. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edilirken, çalınan telefonun bulunması için çalışma sürüyor.

    Elazığ da polis denetimi sırasında iş yeri sahibinin telefonunu çaldı #1

    Elazığ da polis denetimi sırasında iş yeri sahibinin telefonunu çaldı #2

    Elazığ da polis denetimi sırasında iş yeri sahibinin telefonunu çaldı #3

    Elazığ da polis denetimi sırasında iş yeri sahibinin telefonunu çaldı #4

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