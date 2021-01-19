Karla kaplanan rampada güçlükle ilerlemeye çalışan otomobil, aşağıya kayarak park halindeki araca çarptı.

Birçok ilde etkili olan kar yağışı, Elazığ şehrini de beyaza bürüdü.

Kent merkezinde ekipler tarafından kar temizleme çalışmaları yapılırken, araç sürücüleri ise zor anlar yaşadı.

RAMPADA KALAN ARAÇ AŞAĞI KAYDI

Çaydaçıra Mahallesi’nde bir otomobil, karla kaplanan bir rampayı çıkmaya çalışırken aşağı doğru sürüklendi. Aracın geldiğini gören bir kişi kenara çekilirken, otomobil ise park halindeki araca çarptı.

O anlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'da rampadan kayan otomobil kamerada ViDEO