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    Elazığ'da rampadan kayan otomobil kamerada

    Karla kaplanan rampada güçlükle ilerlemeye çalışan otomobil, aşağıya kayarak park halindeki araca çarptı.
    • İHA
    • 19.01.2021 - 16:38
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 17:05
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    Elazığ'da rampadan kayan otomobil kamerada

    Birçok ilde etkili olan kar yağışı, Elazığ şehrini de beyaza bürüdü.

    Kent merkezinde ekipler tarafından kar temizleme çalışmaları yapılırken, araç sürücüleri ise zor anlar yaşadı.

    RAMPADA KALAN ARAÇ AŞAĞI KAYDI

    Çaydaçıra Mahallesi’nde bir otomobil, karla kaplanan bir rampayı çıkmaya çalışırken aşağı doğru sürüklendi. Aracın geldiğini gören bir kişi kenara çekilirken, otomobil ise park halindeki araca çarptı.

    O anlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Elazığ'da rampadan kayan otomobil kamerada ViDEO

    Elazığ da rampadan kayan otomobil kamerada #1

    Elazığ da rampadan kayan otomobil kamerada #2

    Elazığ da rampadan kayan otomobil kamerada #3

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