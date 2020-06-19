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    Elazığ'da Roma dönemine ait 20 sikke ele geçirildi

    Alıcı gibi davranan jandarma, sikkeleri satmaya çalışan kişiyi suçüstü yakaladı.
    • DHA
    • 19.06.2020 - 10:25
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    Elazığ'da Roma dönemine ait 20 sikke ele geçirildi

    Elazığ'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda, Roma dönemine ait 20 sikke ele geçirildi.

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında S.Ş. adlı kişinin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine harekete geçti.

    JANDARMA, ALICI GİBİ DAVRANDI

    Bir jandarma personeli, alıcı gibi davranarak S.Ş. ile irtibata geçti. S.Ş., elindeki sikkeleri jandarma personeline satmaya çalışınca suçüstü yakalandı.

    S.Ş. gözaltına alınırken Roma dönemine ait olduğu belirlenen sikkeler, Elazığ Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Elazığ'da Roma dönemine ait 20 sikke ele geçirildi -1

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