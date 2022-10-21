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    Elazığ'da teknisyen hastane odasında ölü bulundu

    Röntgen teknikeri olarak çalışan 37 yaşındaki Özkan Öz'ün, çalıştığı hastanenin röntgen odasında arkadaşları tarafından cansız bedeni bulundu.
    • 21.10.2022 - 11:20
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 15:11
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    Elazığ'da teknisyen hastane odasında ölü bulundu

    Elazığ’da Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde röntgen teknikeri olarak çalışan 37 yaşındaki Özkan Öz'e ulaşamayan hastane arkadaşları merak edip çalıştığı odaya doğru gitti ve arkadaşını kontrol etmek istedi.

    Odanın kapısının açılmadığını ve kilitli olduğu fark eden arkadaşları yaşanan durumdan şüphelenip kapıyı kırarak içeri girdi.

    İş arkadaşları odasında ölü buldu

    Özkan Öz'u odanın içinde hareketsiz ve yere düşmüş şekilde gören hastane çalışanları durumu yetkililere bildirdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerin ardından Öz’ün hayatını kaybettiğini tespit etti.

    İHA'nın haberine göre, polis ve cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından Özkan Öz’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere, hastane morguna kaldırıldı.

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