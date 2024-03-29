Elazığ'da sağanak! İstinat duvarı çöktü Sağanak yağışlardan dolayı istinat duvarı çökerken çevrede yaşayan vatandaşlar, yıkılan yerin bir an önce onarılmasını istedi.

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İHA

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı sağanak yağış, aralıklarla Elazığ’da etkili olmaya başladı.

Etkili olan yağışların ardından ise kent genelinde bazı istinat duvarlarında çökmeler meydana geldi.

Yağışın etkisiyle Abdullahpaşa Mahallesi’nde bulunan bir sitenin istinat duvarında kısmi çökmeler yaşandı.

"Gelip burayı yapsınlar"

İstinat duvarının çökmesinin ardından çevrede yaşayan vatandaşlar tedirgin olurken, yıkılan istinat duvarının yetkililer tarafından bir an önce onarılarak yapılmasını talep etti.

Vatandaşlardan Abdulbaki Baş, ''Yağışlardan dolayı istinat duvarı su alıyor, bundan dolayı da çökmeler meydana geliyor. İstinat duvarının çökmesinin ardından Allah’tan kimseye bir şey olmadı.

Bir an önce gelip burayı yapsınlar. Site yönetimi, belediye veya TOKİ kim yapacaksa bir an önce gelip yapsın. Vatandaşlar o yoldan gidip gelemiyor. Yarın öbür gün Allah göstermesin bir çocuk kayarak düşüp hayatını kaybedebilir.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)