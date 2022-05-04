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    Elazığ'da sağanak yağış, caddeleri göle çevirdi

    Etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşarken, alt geçitler geçici olarak trafiğe kapatıldı.
    • 04.05.2022 - 17:17
    • Güncelleme : 04.05.2022 - 18:34
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    Elazığ'da sağanak yağış, caddeleri göle çevirdi

    İlkbaharın gelmesiyle havaların ısınması beklenirken, mayıs ayında birçok ilde serin havalar etkili olmaya devam ediyor.

    Elazığ’da, gök gürültülü sağanak yağış ve dolunun etkili olmasıyla birlikte, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

    Alt geçitler trafiğe kapatıldı

    Birçok cadde ve sokak sular altında kalırken, alt geçitler de göle döndü. Polis ekipleri alt geçitleri geçici olarak trafiğe kapattı.

    AA’nın haberine göre; yağışlara trafikte yakalanan sürücüler, su birikintilerinin arasında ilerlemekte güçlük çekti.

    Su birikintisi oluşan noktalarda, trafik ekiplerince araçların geçişi kontrollü sağlanıyor.

    Elazığ'da sağanak yağış, caddeleri göle çevirdi ViDEO

    Elazığ da sağanak yağış, caddeleri göle çevirdi #1

    Elazığ da sağanak yağış, caddeleri göle çevirdi #2

    Elazığ da sağanak yağış, caddeleri göle çevirdi #3

    Elazığ da sağanak yağış, caddeleri göle çevirdi #4

    Elazığ da sağanak yağış, caddeleri göle çevirdi #5

    Elazığ da sağanak yağış, caddeleri göle çevirdi #6

    Elazığ da sağanak yağış, caddeleri göle çevirdi #7

    Elazığ da sağanak yağış, caddeleri göle çevirdi #8

    Elazığ da sağanak yağış, caddeleri göle çevirdi #9


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