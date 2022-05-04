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Elazığ'da sağanak yağış, caddeleri göle çevirdi

Elazığ'da sağanak yağış, caddeleri göle çevirdi

Etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşarken, alt geçitler geçici olarak trafiğe kapatıldı.