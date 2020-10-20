Elazığ'da sahte altın dolandırıcılığı

Dolandırıcılar, 158 adet sahte altını tanıdıklarına 35 bin lira karşılığında sattı. Durumun farkına varan mağdur, polise haber verdi.

Elazığ'da bir kişiyi Osmanlı dönemine aitmiş gibi hazırlanan tuğralı sahte altınlarla 35 bin TL dolandıran 4 şüpheli, polisin çalışması sonucu yakayı ele verdi.

Dün yaşanan olayda şüpheliler, önceden tanıdıkları M.Z.B. ile irtibat kurarak, ellerinde Osmanlı dönemine ait altınların olduğunu belirtip, Van'dan Elazığ'a gelmesini istedi.

Elazığ'a gelen alıcı şahısla buluşan şüpheliler, yüzlerce sahte altını gösterdikten sonra güven sağlamak için bir kuyumcuya gitti. Burada şüphelilerden 1'i, sözde tarihi altını bozduracağını belirterek içeri girdi.

SAHTE ALTINLARI 35 BİN LİRAYA SATIN ALDI

İçeriden 1300 TL ve 2 adet çeyrek altınla çıkan şüpheli, 1 adet sözde tarihi altını kuyumcuya sattığına M.Z.B.'yi inandırdı. Bunun üzerine şahıs, şüphelilerden 158 adet sahte altını 35 bin TL karşılığında satın aldı.

Şüphelilerin gitmesinin ardından altınları inceleten şahıs, hepsinin sahte olduğunu öğrenerek durumu polise bildirdi.

Elazığ'da yüzlerce sahte altın ele geçirildi ViDEO

GÖZALTINA ALINDILAR

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kısa sürede yaptığı çalışmada, şüphelilerin H.K., İ.T., Ş.Y. ve A.Ö. olduğunu tespit etti. Adresleri belirlenen 4 şüpheli, dolandırıcılığı yaptıkları gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ARAMADA ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramada 615 adet altın görünümlü ve üstünde tuğra bulunan sahte altın, 9 bin 100 TL, 2 adet çeyrek altın, 3 adet kullanıma hazır SIM kart bloğu, 7 adet cep telefonu, farklı illerde ikamet eden şahıslara ait telefon ve kişisel verileri içerir dokümanlar ele geçirdi.

SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

4 şüphelinin, 25’i dolandırıcılıktan olmak üzere toplamda 67 suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheliler, "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edildi.