Petrol
110.46
-0.21%
Euro
17.4483
0.88%
Dolar
16.3749
1.86%
Altın
972.58
0.66%
Borsa
2418
0.00%
Bitcoin
485.135
1.57%
BTXN Coin
13.34
0.30%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Elazığ’da sahte para kullanan 2 şüpheli tutuklandı

    Sahte para kullanarak zincir market ve benzin istasyonlarında alışveriş yaptıkları tespit edilen S.A ve F.U. isimli şahıslar, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
    • 25.05.2022 - 17:56
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 18:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elazığ’da sahte para kullanan 2 şüpheli tutuklandı

    Elazığ’da, zincir marketlerde ve benzin istasyonlarında sahte para ile alışveriş yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçti.

    Çalışmalar neticesinde, şüphelilerin S.A. (31) ve F.U. (28) isimli şahıslar olduğu belirlendi.

    İHA’nın haberine göre; düzenlenen operasyonla 2 şüpheli gözaltına alındı.

    Ele geçirilenler

    Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda sahte 78 bin TL, 3 bin 200 euro, 20 dolar ile bazı ülkelere ait para, 8 senet ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

    Şüpheli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Elazığ’da sahte para kullanan 2 şüpheli tutuklandı #1

    Elazığ’da sahte para kullanan 2 şüpheli tutuklandı #2

    Elazığ’da sahte para kullanan 2 şüpheli tutuklandı #3


    İlginizi Çekebilir

    Rusya'da pilot, öğrencisiyle uçakta cinsel ilişkiye girdi
    Dünya

    Rusya'da pilot, öğrencisiyle uçakta cinsel ilişkiye girdi

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: 58 kilo kokain ele geçirildi
    3. Sayfa

    İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: 58 kilo kokain ele geçirildi

    Görüş Bildir