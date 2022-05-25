Elazığ’da sahte para kullanan 2 şüpheli tutuklandı

Sahte para kullanarak zincir market ve benzin istasyonlarında alışveriş yaptıkları tespit edilen S.A ve F.U. isimli şahıslar, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Elazığ’da, zincir marketlerde ve benzin istasyonlarında sahte para ile alışveriş yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçti.

Çalışmalar neticesinde, şüphelilerin S.A. (31) ve F.U. (28) isimli şahıslar olduğu belirlendi.

İHA’nın haberine göre; düzenlenen operasyonla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda sahte 78 bin TL, 3 bin 200 euro, 20 dolar ile bazı ülkelere ait para, 8 senet ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.