Elazığ'da salça kutusu ve kahve poşetine esrar gizlendi

Jandarmanın bir araca yaptığı narkotik operasyonunda, salça kutusu ve kahve poşetine gizlenmiş 755 gram esrar ele geçirildi. 5 şüpheli, olayla ilgili gözaltına alındı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalarla E.U., A.K., S.I., Y.A. ve C.K.'nin uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisine ulaştı.

Takibe alınan şüphelilerden E.U.'nun kullandığı araç, jandarma yol kontrol noktasında durdurularak narkotik köpeği 'Mişa' ile arama yapıldı.

Aramada, salça kutusu ve kahve poşetine gizlenmiş 755 gram esrar ele geçirildi.

5 KİŞİNİN ADLİYEDE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

E.U. ile bağlantılı olan A.K., S.I., Y.A. ve C.K.'nin adreslerine düzenlenen operasyonda da toplam 60 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.