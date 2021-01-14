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    Elazığ'da şarampole yuvarlanan tırın şoförü hayatını kaybetti

    Alacakaya ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 14.01.2021 - 01:19
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    Elazığ'da şarampole yuvarlanan tırın şoförü hayatını kaybetti

    Elazığ’ın Alacakaya ilçesi Sori krom ocakları bölgesinde meydana gelen olayda, krom ocağından aldığı maden yükünü boşalttıktan sonra Sori bölgesindeki ocağa dönüşe geçen Selahattin Tosuncu (42) idaresindeki 06 GA 2686 plakalı tır, virajı alamayarak şarampolden aşağı yuvarlandı.

    Ters dönen tırı gören bölgedeki özel güvenlik görevlileri Tosuncu'yu araçtan çıkarttı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

    Tosuncu'nun cansız bedeni ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

    Elazığ da şarampole yuvarlanan tırın şoförü hayatını kaybetti #1

    Elazığ da şarampole yuvarlanan tırın şoförü hayatını kaybetti #2

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