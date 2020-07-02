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    Elazığ'da sarhoş adam gittiği hastanede doktor darbetti

    Polisi arayıp kendisine araba çarptığını iddia eden alkollü şahıs, götürüldüğü hastanede doktora saldırdı.
    • DHA
    • 02.07.2020 - 11:26
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    Elazığ'da sarhoş adam gittiği hastanede doktor darbetti #1

    Elazığ kent merkezinde bir adam, polisi arayarak kendisine araba çarptığını iddia etti.

    İhbar üzerine polis, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 40 Yaşındaki Tayfun K.'nin alkollü olduğunu ve kazaya karışmadığını belirledi.

    Tayfun K., sağlık kontrolü için getirildiği Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde gürültü yapınca görevli doktor Mustafa Uçarel tarafından uyarıldı.

    DOKTORU YUMRUKLADI

    Doktor Uçarel'e yumrukla saldıran Tayfun K., polis ekiplerince gözaltına alınırken saldırının etkisiyle yere düşen Uçarel, başını sandalyeye çarparak yaralandı. Olayın ardından Uçarel, tedaviye alındı.

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Tayfun K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Elazığ'da sarhoş adam gittiği hastanede doktor darbetti #2

    Elazığ'da sarhoş adam gittiği hastanede doktor darbetti #3

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