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Elazığ’da seyir halinde ilerleyen otomobil, anne ve kızına çarptı

Elazığ’da seyir halinde ilerleyen otomobil, anne ve kızına çarptı

Seyir halinde olan otomobil, karşıya geçmek için yola çıkan anne ve kızı ezdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.