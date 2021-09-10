- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Elazığ’da seyir halinde ilerleyen otomobil, anne ve kızına çarptı
Elazığ’da seyir halinde ilerleyen otomobil, anne ve kızına çarptı
Seyir halinde olan otomobil, karşıya geçmek için yola çıkan anne ve kızı ezdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
- İHA
- 10.09.2021 - 15:51
Elazığ'da bulunan Saim Hazardağlı Bulvarında L.O. idaresindeki 23 ABT 117 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan anne E.K. ve kızı F.Z.K.’ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle anne ve kızı hafif yaralandı.
SÜRÜCÜ KAZAYI POLİS EKİPLERİNE BİLDİRDİ
Kazayı yapan sürücü L.O. araçtan inip yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu 112 acil sağlık, UMKE ve polis ekiplerine bildirdi.
Elazığ’da seyir halinde ilerleyen otomobil, anne ve kızına çarptı VİDEO
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.