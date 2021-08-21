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    Elazığ'da silahını temizleyen doktor kazara kendini vurdu

    Elazığ’da bir doktor, ruhsatlı silahını temizlediği sırada silahın ateş alması sonucu kendini vurarak ağır yaralandı.
    • İHA
    • 21.08.2021 - 18:24
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    Elazığ'da silahını temizleyen doktor kazara kendini vurdu

    Elazığ'da merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, 5 katlı bir binanın 4’üncü katında oturan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. M.S., evinde ruhsatlı silahını temizlerken silahın ateş alması sonucu kazara kendini vurdu.

    Eşinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    DOKTORUN SİLAH TEMİZLİĞİ KÖTÜ BİTTİ

    Yaralı doktor, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

    Elazığ da silahını temizleyen doktor kazara kendini vurdu #1

    Elazığ da silahını temizleyen doktor kazara kendini vurdu #2

    Elazığ da silahını temizleyen doktor kazara kendini vurdu #3

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