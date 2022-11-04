Elazığ'da silahlı arazi kavgası: 3 ölü

Bir iş yerinde arazi meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi.

Akşam saatlerinde Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi İmamefendi Bulvarı’nda bulunan bir iş yerinde iki grup arasında arazi meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

3 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İki kişi olay yerinde öldü

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Burak Tutak ve Bülent Buluç'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bir kişi de yolda yaşamını yitirdi

Durumu ağır olan ve üzerinden kimlik çıkmayan bir kişi ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

3 kişi gözaltına alındı

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, 1'i olayın şüphelisi 3 kişiyi emniyete götürdü.

3 kişinin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

DHA'nın haberine göre, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.