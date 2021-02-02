Elazığ'da silahlı çatışma: 1 ölü

Nailbey Mahallesinde, borç meselesinden husumeti bulunan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.

Elazığ'ın Nailbey Mahallesi Bağlar Sokak'ta tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakiler birbirlerine tabancalarla ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda asayiş, özel harekat polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı kavgada 3 mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Fatih K, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Fatih K, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüphelilerden E.Ç'yi gözaltına aldı.