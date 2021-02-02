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- Elazığ'da silahlı çatışma: 1 ölü
Elazığ'da silahlı çatışma: 1 ölü
Nailbey Mahallesinde, borç meselesinden husumeti bulunan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.
- AA
- 02.02.2021 - 22:09
- Güncelleme : 02.02.2021 - 22:12
Elazığ'ın Nailbey Mahallesi Bağlar Sokak'ta tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakiler birbirlerine tabancalarla ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda asayiş, özel harekat polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Silahlı kavgada 3 mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Fatih K, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Fatih K, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, şüphelilerden E.Ç'yi gözaltına aldı.