Dolar
7.8812
-0.0076%
Euro
9.2841
0.083%
Altın
1887.69
0.0264%
Borsa
1152.41
-0.1126%
G. Altın
478.311
-0.0518%
Bitcoin
84142.63
0.1724%
EXEN Coin
12.98
-7.7449%
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 23 C

    Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü 5 yaralı

    Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 08.10.2020 - 01:19
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü 5 yaralı

    Elazığ merkeze bağlı Akçakiraz beldesi 149. Sokak’ta bulunan bir halı yıkamacı önünde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

    6 KİŞİ YARALANDI

    Tartışmanın büyümesiyle olay, silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Özel Harekat dahil çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Elazığ da silahlı kavga: 1 ölü 5 yaralı #1

    YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

    Ağır yaralılardan Zeki Balcı kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 1’i ağır 5 yaralının tedavisi sürerken, geniş kapsamlı tedbirin alındığı olay yerinde polis inceleme yaptı. Olaya karışan şüpheliler ise suç aletleriyle birlikte gözaltına alındı.

    Elazığ da silahlı kavga: 1 ölü 5 yaralı #2

    Elazığ da silahlı kavga: 1 ölü 5 yaralı #3

    Elazığ da silahlı kavga: 1 ölü 5 yaralı #4

    Elazığ da silahlı kavga: 1 ölü 5 yaralı #5

    Elazığ da silahlı kavga: 1 ölü 5 yaralı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir