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    Elazığ'da sokak ortasında pompalı tüfekle saldırı:1 yaralı

    İzzetpaşa Mahallesi'nde bir şahıs husumetlisini pompalı tüfekle yaraladı. Saçmaların isabet ettiği araç ise zarar gördü.
    • İHA
    • 22.12.2021 - 17:35
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    Elazığ'da sokak ortasında pompalı tüfekle saldırı:1 yaralı

    Elazığ'ın İzzetpaşa Mahallesi üzerinde husumetlisini gören Y.B. pompalı tüfeği ile ateş etmeye başladı.

    SAÇMALAR ŞAHSA VE ARACA İSABET ETTİ

    Açılan ateş sonucu F.G. yaralanırken, park halindeki bir araçta da maddi hasar oluştu.

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

    SALDIRGAN GÖZALTINDA

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

    Elazığ da sokak ortasında pompalı tüfekle saldırı:1 yaralı #1

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