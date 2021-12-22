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Elazığ'da sokak ortasında pompalı tüfekle saldırı:1 yaralı

Elazığ'da sokak ortasında pompalı tüfekle saldırı:1 yaralı

İzzetpaşa Mahallesi'nde bir şahıs husumetlisini pompalı tüfekle yaraladı. Saçmaların isabet ettiği araç ise zarar gördü.