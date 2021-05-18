Elazığ’da su kuyusuna düşen koyun kurtarıldı

Elazığ'da su kuyusuna düşen koyun, itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmasıyla çıkarıldı.

Gümüşkavak Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Emin Biçer’e ait koyunlardan birisi, 20 metrelik su kuyusuna düştü.

KURTARMA SİSTEMİ KURULDU

Kuyuda mahsur kalan ve boğulma tehlikesi bulunan hayvanın kurtarılması için sahibi, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Kuyunun derin ve su dolu olmasından dolayı ilk olarak kurtarma sistemi kuruldu.

HALAT İLE YUKARI ÇEKİLEREK KURTARILDI

Ardından bir itfaiye eri halat ile kuyuya indirildi. Bağlanan hayvan, halat ile yukarı çekildi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından sağlıklı bir şekilde kurtarılan hayvan, sahibine teslim edildi.