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    Elazığ’da sürücü ile yolcu arasındaki yumruklu kavga kamerada

    Elazığ’dan Muş'a sefer yapan özel VIP araca binen aileden bir kişinin, sürücü ile sözlü tartışmasının yumruklu kavgaya dönüşmesi, kayıt altına alındı.
    • 19.11.2022 - 19:02
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    Elazığ’da sürücü ile yolcu arasındaki yumruklu kavga kamerada

    Elazığ'daki İstasyon Caddesi üzerinde Muş- Elazığ seferi yapan özel VIP araca, bir aile bindi.

    Yola çıkıldıktan kısa süre sonra aile üyelerinden bir kişi ile sürücü arasında, sözlü tartışma çıktı.

    Yumruklar konuştu

    Araçtan inen yolcu ile sürücünün sözlü tartışması, yumruklu kavgaya dönüştü.

    Vatandaşların araya girerek ayırdığı kavga, çevredekilerin ihbarıyla polise bildirildi.

    Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şikayet üzerine tarafları polis merkezine götürdü.

    O anlar kaydedildi

    DHA'nın haberine göre; kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Elazığ’da sürücü ile yolcu arasındaki yumruklu kavga kamerada #1

    Elazığ’da sürücü ile yolcu arasındaki yumruklu kavga kamerada #2

    Elazığ’da sürücü ile yolcu arasındaki yumruklu kavga kamerada #3

    Elazığ’da sürücü ile yolcu arasındaki yumruklu kavga kamerada #4

    Elazığ’da sürücü ile yolcu arasındaki yumruklu kavga kamerada #5

    Elazığ’da sürücü ile yolcu arasındaki yumruklu kavga kamerada #6


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