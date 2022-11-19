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- Elazığ’da sürücü ile yolcu arasındaki yumruklu kavga kamerada
Elazığ’da sürücü ile yolcu arasındaki yumruklu kavga kamerada
Elazığ’dan Muş'a sefer yapan özel VIP araca binen aileden bir kişinin, sürücü ile sözlü tartışmasının yumruklu kavgaya dönüşmesi, kayıt altına alındı.
- 19.11.2022 - 19:02
Elazığ'daki İstasyon Caddesi üzerinde Muş- Elazığ seferi yapan özel VIP araca, bir aile bindi.
Yola çıkıldıktan kısa süre sonra aile üyelerinden bir kişi ile sürücü arasında, sözlü tartışma çıktı.
Yumruklar konuştu
Araçtan inen yolcu ile sürücünün sözlü tartışması, yumruklu kavgaya dönüştü.
Vatandaşların araya girerek ayırdığı kavga, çevredekilerin ihbarıyla polise bildirildi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şikayet üzerine tarafları polis merkezine götürdü.
O anlar kaydedildi
DHA'nın haberine göre; kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.