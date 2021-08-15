Euro
10.0563
0.04%
Dolar
8.5148
-0.03%
Altın
487.89
0.07%
Borsa
1.448
0%
Bitcoin
401.853
0.97%
EXEN Coin
27.00
6.09%
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    Elazığ'da tantuni ustasına saldırı

    Daha önce çalıştığı iş yerine gelen saldırgan, tantuni ustasını bıçakladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 15.08.2021 - 16:16
    • Güncelleme : 15.08.2021 - 16:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elazığ'da tantuni ustasına saldırı

    Elazığ’da A.O. isimli şüpheli, yaklaşık 2 ay önce işten ayrıldığı İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan tantuni dükkanına akşam saatlerinde tekrar geldi.

    A.O.'nun tantuni ustası Yavuz Songün ile başlayan tartışması kavgaya dönüştü.

    YARALADI, TEZGAHINI DAĞITTI

    A.O., masadan aldığı bıçakla Songün'ü yaraladıktan sonra tezgahı dağıtarak, iş yerinden kaçtı. Olayın ardından çalışanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    Yaşanan olay saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Elazığ'da tantuni ustasına bıçaklı saldırı VİDEO

    HAYATİ TEHLİKESİ YOK

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Songün'ü Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

    Songün'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olay yerinden kaçan A.O. ise polisler tarafından yakalanarak gözaltına aldı.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

    Elazığ da tantuni ustasına saldırı #1

    Elazığ da tantuni ustasına saldırı #2

    Elazığ da tantuni ustasına saldırı #3

    Elazığ da tantuni ustasına saldırı #4

    Elazığ da tantuni ustasına saldırı #5

    Elazığ da tantuni ustasına saldırı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir