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    Elazığ'da tarlaya ekilen binlerce kenevire el konuldu

    Jandarmanın düzenlediği operasyonda tarlada ekili 6 bin 150 kök Hint keneviri ele geçirilirken, gözaltına alınan A.K. tutuklandı.
    • DHA
    • 10.06.2021 - 17:57
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 17:59
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    Elazığ'da tarlaya ekilen binlerce kenevire el konuldu

    Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivrice ilçesinde tarlada Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine hareket geçti.

    Ekipler, söz konusu adrese düzenledikleri operasyonda tarlada ekili 6 bin 150 kök Hint keneviri ele geçirdi.

    1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Ekipler, kenevire imha etmek üzere el koyarken, şüpheli A.K. üzerindeki ruhsatsız tabancayla gözaltına alındı.

    TUTUKLANDI

    Jandarmadaki sorgusunun ardından A.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

    Elazığ da tarlaya ekilen binlerce kenevire el konuldu #1

    Elazığ da tarlaya ekilen binlerce kenevire el konuldu #2

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