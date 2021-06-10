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- Elazığ'da tarlaya ekilen binlerce kenevire el konuldu
Elazığ'da tarlaya ekilen binlerce kenevire el konuldu
Jandarmanın düzenlediği operasyonda tarlada ekili 6 bin 150 kök Hint keneviri ele geçirilirken, gözaltına alınan A.K. tutuklandı.
- DHA
- 10.06.2021 - 17:57
- Güncelleme : 10.06.2021 - 17:59
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivrice ilçesinde tarlada Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine hareket geçti.
Ekipler, söz konusu adrese düzenledikleri operasyonda tarlada ekili 6 bin 150 kök Hint keneviri ele geçirdi.
1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Ekipler, kenevire imha etmek üzere el koyarken, şüpheli A.K. üzerindeki ruhsatsız tabancayla gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Jandarmadaki sorgusunun ardından A.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.