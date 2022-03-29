Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışmada, kurusıkı tabancanın dipçiğiyle 2 kardeşi sokak ortasında darbeden saldırgan, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ'da Rızaiye Mahallesi'nde bulunan Kubbeli Cami Sokak’ta E.A., sokak üzerinde bulunan S.D. ve R.D. kardeşlerin işlettiği dükkana geldi.

Kısa süre içerisinde aralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Sokağa taşan olayda iki taraf tekme tokat birbirine girdi.

TABANCANIN DİPÇİĞİYLE DARBETTİ

Bu sırada E.A., belinden çıkardığı kurusıkı tabancanın dipçiği ile iki kardeşi darbetti. Şüpheli olay yerinden uzaklaşırken, haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Öte yandan şüphelinin, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Elazığ'da tartıştığı 2 kardeşi, tabancanın dipçiğiyle darbetti VİDEO