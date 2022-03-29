Petrol
105.59
-3.56%
Euro
16.25
-0.19%
Dolar
14.64
-1.18%
Altın
898.97
-1.84%
Borsa
2203
1.42%
Bitcoin
702.349
-0.40%
BTXN Coin
39.59
2.16%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C

    Elazığ'da tartıştığı 2 kardeşi, tabancanın dipçiğiyle darbetti

    Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışmada, kurusıkı tabancanın dipçiğiyle 2 kardeşi sokak ortasında darbeden saldırgan, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 29.03.2022 - 17:26
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 17:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elazığ'da tartıştığı 2 kardeşi, tabancanın dipçiğiyle darbetti

    Elazığ'da Rızaiye Mahallesi'nde bulunan Kubbeli Cami Sokak’ta E.A., sokak üzerinde bulunan S.D. ve R.D. kardeşlerin işlettiği dükkana geldi.

    Kısa süre içerisinde aralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Sokağa taşan olayda iki taraf tekme tokat birbirine girdi.

    TABANCANIN DİPÇİĞİYLE DARBETTİ

    Bu sırada E.A., belinden çıkardığı kurusıkı tabancanın dipçiği ile iki kardeşi darbetti. Şüpheli olay yerinden uzaklaşırken, haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Yaralı kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

    KISA SÜREDE YAKALANDI

    Öte yandan şüphelinin, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

    Elazığ'da tartıştığı 2 kardeşi, tabancanın dipçiğiyle darbetti VİDEO

    Elazığ da tartıştığı 2 kardeşi, tabancanın dipçiğiyle darbetti #1

    Elazığ da tartıştığı 2 kardeşi, tabancanın dipçiğiyle darbetti #2

    Elazığ da tartıştığı 2 kardeşi, tabancanın dipçiğiyle darbetti #3

    Elazığ da tartıştığı 2 kardeşi, tabancanın dipçiğiyle darbetti #4


    İlginizi Çekebilir

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gitti
    Dünya

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gitti

    Çin'de elektrikli araç satışları yüzde 150 arttı
    Otomobil

    Çin'de elektrikli araç satışları yüzde 150 arttı

    Görüş Bildir